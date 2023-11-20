غبريال عبد النور يطلق "مجد لبنان" تحية لوديع صبرا بمناسبة عيد الإستقلال

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان غبريال عبد النور أغنية "مجد لبنان" كلمات الخوري مارون غصن، أستاذ الخطابة ومدير المحفل الأدبي في كلية القديس يوسف، وألحان المؤلف الموسيقي الكبير وديع صبرا، ملحن النشيد الوطني اللبناني ومؤسس الكونسرفتوار الوطني.

والأغنية هي من الأرشيف الغني للموسيقار وديع صبرا وقد أنجزها عام 1926 وقُدِّمت كتحية آنذاك لغبطة البطريرك الحويك.

وقد أعاد عبد النور تسجيلها بصوته بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال في استديو جو باروتجيان وتم تصويرها في جبل صنين، أما المشاهد الجوية لمعظم المناطق اللبنانية فهي من تصوير كميل الريس وقد أخرج العمل رامي فرح.

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