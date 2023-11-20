ريان حركة تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها ..على أنغام أغنية عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ريان حركة فيديو جديداً لها، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها، على أنغام أغنية الفنان المصري عمرو دياب " الله على جماله" ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين .



ومن ناحية أخرى، كانت ريان قد شاركت صورة من الولايات المتحدة الأميركية أثناء زياتها لها منذ أسابيع، وحمست الجمهور لأحدث أعمالها، إذ ظهر في الصورة النص الخاص بمسلسل "ع أمل"، مسلسل "ع أمل" من تأليف سيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج رامي حنا.

وكانت قد نشرت أيضاً، صوراً من كواليس المسلسل الجديد "عرابة بيروت".