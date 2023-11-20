ميرنا وليد - بيروت - كما فعلت قبله الفنانة المصرية أنغام، هاجم الفنان المصري ويجز الناطيق بإسم الجيش الإسـ رائيلي أفيخاي أدرعي بعد مجموعة صور نشرها عبر حسابه الخاص لجنود إسـ رائيليين يساعدون مسنّين من أهالي غـ زة.

ورد ويجز عليه قائلاً: "دواعـ ش إسـ رائيل سيقتلون هؤلاء الأبرياء بمجرد أن ينتهي التصوير. شتان ما بين اليد الجبانة واليد الثائرة يا عنصري النشأة. مسرحياتكم وخدعكم الرخيصة لا تنطلي إلا على محدودي الفكر ومغسولي الدماغ والعنصريين وأنت خير عيّنة منهم، اليهودية بريئة منك يابن الصـ هيونية".

كانت هذه تفاصيل خبر على خطى أنغام.. ويجز يهاجم الناطق بإسم الجيش الإسـ رائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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