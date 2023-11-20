جميل برسوم: عادل إمام صادق بسيط ونجله محمد يختلف عنه

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان الكبير جميل برسوم، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشف خلالها العديد من الأسرار الفنية والشخصية، كما تحدث عن نجل الزعيم عادل إمام.

وقال جميل برسوم، إن النجم محمد إمام يختلف عن والده للغاية ولا يشبهه في التمثيل، كما أنه لو قدم مشهدين في الشهر فهو راضٍ عن ذلك.

وتابع:"لو جالي مشهدين في الشهر يبقى رزق وأنا بحمد ربنا على ده وراضي عنه.. لأن اللي بيوزع الإسكريبت بيبقى في دماغه ألف واحد مش فنان معين.. لكن لما يكون الدور شبهي وقريب مني بيطلبوني، والشغل اللي بيجيني بحمد ربنا عليه واللي مش بيجي بقول عليه مش بتاعي ده نصيب حد غيري".

وأشار جميل برسوم، إلى أنه راضٍ جدا عن الحالة التي وصل لها وسعيد بما حققه من نجاحات خلال مشواره الفني، معقباً :"ربنا مديني رزقي 24 قيرط وأنا راضي الحمد لله وكويس أني أنا بتنفس".

وتابع جميل برسوم، قائلًا: "الزعيم عادل إمام تعاونت معه في مسلسل "فلانتينو"، وهو شخص صادق وغير متلون ونجله رامي مخرج رائع وغير متعالٍ ولكن نجله محمد إمام يختلف عنه كثيرا.

وكشف "برسوم"، عن موقف جمعه بـ هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام خلال تصويره مسلسل فلانينو في الفيلا الخاصة بالزعيم قائلا: "كنا قاعدين في الفيلا بتاعته وعدت ست ولاقيته بتبوسه فسألته مين دي!؟.. ردت عليا قالتالي: "مش شايفني ببوسه.. أنا مراته، قولتلها طيب ما أي واحده تعدي تبوسه تبقى مراته!؟، طيب ما نص ستات مصر بتبوسه" وبعدها أتكلمنا وقولتلها نفسي أشوفك من زمان يا أم رامي.