صدقي صخر لـ "الخليج 365": حنان مطاوع من كوكب مُختلف و«كيميا» جمعتني بـ عمرو وهبة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان صدقي صخر، الكثير من الأسرار الفنية، إضافة إلى كواليس تصوير مسلسل «صوت وصورة»، والذي جسد خلاله شخصية «لطفي عبود»، محامي يمر بعدة أزمات، وحققت نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا على منصات السوشيال ميديا.

وتحدث صدقي صخر، خلال تصريحات صحفية لـ «بوابة الخليج 365 الإلكترونية»، عن تعاونه مع النجمة حنان مطاوع في مسلسل "صوت صورة"، قائلًا: "فنانة جادة في العمل، جميع أدوارها ناضجة وبتحترم مهنتها بشكل كبير، جاءت من كوكب مُختلف وجمعت بين الزمن القديم والجديد، التعاون معها كان شرف كبيرًا".

وأضاف «صخر»، قائلًا: "المشاهد التي جمعتني بها هي الأقرب لقلبي وخاصة مشهد الفلوكة وقت الغروب على النيل، والكيمياء بينا كانت متيسرة جعلتني أبذل ما في وسعي لتقديم الأفضل".

وتابع صدقي صخر، خلال حديثه «للوفد»، قائلًا: "أستاذة حنان مطاوع على المستوى الشخصي إنسانة جميلة، مُحترمة، صادقة وبتحترم الجميع.

صدقي صخر وحنان مطاوع

كما تحدث "صدقي" عن الكيمياء التي جمعته بالفنان عمرو وهبة، مشيدًا بموهبته وأدائه التمثيلي، قائلًا: "شخص مُحترم وممثل شاطر ومُجتهد وذكي، لديه حس فكاهي مش طبيعي، وفي بداية لقاءنا حبينا بعض جدًا وأثناء فترة البروفات ظهرت كيمياء بينا سهلت الشغل".

صدقي صخر وعمرو وهبة

معلومات عن صدقي صخر

صدقي صخر، ممثل وعازف موسيقي، صنع جماهيرية كبيرة مع بداية دخوله الوسط الفني، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة متشوقة دائمًا لرؤية أعماله الفنية، فهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شارك فيها ولاقت نجاحًا ملحوظًا، وأبرزها:" ريفو، أنصاف مجانين، اتزان، قواعد الطلاق الـ 45، بـ 100 وش، مُنعطف خطر، زي الشمس، وليه لأ؟، وآخرها مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وأصبح حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية.

آخر أعماله

جدير بالذكر أن يعرض خلال الفترة مسلسل صوت وصورة، للفنان صدقي صخر، ويشاركه بطولته عدد كبير من النجوم، وأبرزهم: "النجمة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري عماد صفوت"، إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، إذ تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.