بعد عدة تأجيلات وأزمات.. 3 أفلام تخرج للنور

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق السينما المصرية لـ استقبال الماراثون السينمائي لـ شتاء 2023، إذ حدث إنفراجات لعدد من أفلام كانت حبيسه الأزمات والتأجيلات،وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز النجوم والأفلام التي خرجت للنور بعد عدة تأجيلات.

""شماريخ" أسرياسين وأمينة خليل

يستعد فريق فيلم" شماريخ" لخوض موسم الشتاء،"شماريخ" الذي بدأت تحضراته الأولي في 2008 كما صرح مؤلف ومخرج العمل عمرو سلامة، أذ تعرض إلي عدة أزمات أرزها رحيل النجم الشاب مصطفي درويش، من المفترض عرضه في 14 ديسمبر المقبل.

"شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

أبو نسب " محمد عادل إمام وياسمين صبري

قررصناع فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام يوم 13 ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم في دور العرض السينمائى، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل الشهر الماضى، ويعمل مخرجه رامى إمام على وضع اللمسات الأخيرة على المونتاج والمكساج حتى يكون جاهزا للعرض في الموعد المحدد، ومن المعروف أن العمل بدأتصويره في شهر مايو من العام الماضي، إذ تعرض الفيلم لعدة تأجيلات جعلته حبيس التصوير لفترات طويلة وكان أغلبها بسبب انشغال الأبطال في أعمال آخرة ..

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصربى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر

"جواهرجي" لـ محمد هنيدي ومنى زكي

تعرض الفيلم للتأجيل بعد وفاة النجم الكبير أحمد حلاوة، حيث كان من أبطاله، وقرر صناع العمل استكماله بدون بديل، يتقابل النجمين محمد هنيدي ومنى زكي في "الجواهرجي" وهذا الفيلم أعاد هنيدي ومنى للعمل معًا مرة أخرى عقب ابتعاد دام قرابة الـ 24 عامًا إذ كان آخر تعاون سينمائي بينهما فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” وحقق التعاون الأول بين هنيدي ومنى زكي نجاحا كبيرا وإيرادات تجاوزت الـ27 مليون جنيه عام 1998، في حين كانت تكلفة الفيلم 980 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول الفنان محمد هنيدي الذي يجسد دور جواهرجي وتجسد منى زكي دور زوجته وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما، ويشارك في بطولته كل من باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى،عارفة عبد الرسول وتارا عماد… ويأتي فيلم الجواهرجي من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيري