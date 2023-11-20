بالفيديو: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلادها الـ 57

احتفلت الفنانة نوال الكويتية بعيد ميلادها السابع والخمسين، بإطلالة بسيطة وأنيقة أبرزت جمالها. وظهرت نوال في مقطع فيديو وهي تقطع قالب كيك، وسمع صوت أحد الحاضرين يقول: “يا جمالها”، بينما قال آخر: “العمر مجرد رقم”.

وتعد نوال الكويتية من أبرز نجمات الخليج، وهي تحرص على مواكبة صيحات الموضة في المكياج، وتختار ما يناسب ملامحها.

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