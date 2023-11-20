شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: توقعت ألا يشعر أحد بـ "صوت وصورة" بسبب غزة.. والنجاح كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على مسلسل "صوت وصورة"، الذى يتم عرض حلقاته الأخيرة حاليًا على قناة dmc مشيرة إلى أن نجاح المسلسل فاق توقعاتها، موجهًا الشكر للجمهور على ردود الفعل الجيدة التي تلقتها على المسلسل رغم عرضه في ظروف استثنائية يسودها الحزن على أهالينا في غزة.

وكشفت حنان مطاوع عن أنها توقعت ألا يشعر أحد بهذا المسلسل بسبب الأحداث في غزة ولكن ماحدث من نجاح يفوق أي توقع، مضيفة أن دورها في العمل مختلف وصعب وفيه تحولات كثيرة ، واحتاج إلى تركيز وإدراك كبير للشخصية وصراعاتها النفسية ، لافتة إلى أنها حرصت على إتقان الدور بشكل كبير حتى تظهر انفعالاتها بكل تمكن وعمق.

كما أشارت إلى سعادتها بقصة المسلسل، خاصة المتعلقة بأضرار التكنولوجيا وأن الذكاء الاصطناعي انتهاك لخصوصية الإنسان، والعمل احتوى على رسائل إنسانية ، لافتة إلى أن شخصية رضوى التي جسدتها في المسلسل صعبة لأنها بسيطة وشبه عموم الستات المصرية .

وواصلت حنان مطاوع اليوم الترويج للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت عدة صور لها من الحلقات وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"هي رضوى إزاي مكانتش شايفة السواد اللي جوة سعاد ده كله".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.