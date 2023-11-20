شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم بعود فريد الأطرش: إحساس غير عادي عندما تحتضن تمثال الجيل العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب مجد القاسم، جمهوره بصورة على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ماسكًا عود الراحل فريد الأطرش وعلق قائلاً: إحساس غير عادي عندما تحتظن قطعة تمثل الجيل العظيم وعبق التاريخ الفني الأصيل عود الفنان العظيم فريد الأطرش.

وقال مؤخرًا الفنان مجد القاسم، إنه ينتمي لعائلة مكونة من 9 أولاد وبنتين، وأنه عشق آلة العود، حيث تأثر بالفنان فريد الأطرش في بداياته وكان محبا لموسيقاه.

وأضاف القاسم خلال لقائه في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع علي شاشة تليفزيون الحياة: اسمي الحقيقي هو معضاد القاسم وأنه يحب التلحين أيضًا بجانب الغناء، حيث لحن لنفسه العديد من الأغنيات منها أغنية رفقا مولاتي.. وأول من شجعني على التواجد في مصر هو الفنان الراحل سيد مكاوي فقد أعجب بصوتي في أول لقاء بيننا وقال لي "انت هايل"، رغم أن صوتي كان نشازا في أول أغنية أديتها أمام سيد مكاوي.

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

كما كشف القاسم كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.