شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أغانى الأطفال وأحبها الكبار فى عيد الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الإثنين 20 نوفمبر بعيد الطفولة، وبمجرد ذكر الطفولة يعيد إلى أذهاننا ذكريات جميلة في طفولتنا ونتذكر الأغانى التي كنا نسمعها في صغرنا وعالقة بذكرياتنا، ونكشف لكم خلال هذا التقرير أبرز أغانى الأطفال التي يجب أن تجعل طفلك يسمعها ويستمتع بكلماتها والموسيقى الخاصة بها.

ماما زمانها جاية

تعتبر أغنية "ماما زمانها جاية" من أشهر أغنيات الأطفال التي قدمت في فترة الستينات، والتي غناها الفنان الراحل محمد فوزي، وكانت أولى الأغانى المصورة في التليفزيون المصرى وقتها.

ذهب الليل وطلع الفجر

لم تكن "ماما زمانها جاية" هي أغنية الأطفال الوحيدة للفنان محمد فوزي، فقد قدم أيضا أغنية بعنوان "ذهب الليل وطلع الفجر"، وهى من كلمات حسين السيد، وتم تقديم الأغنية ضمن أحداث فيلم "معجزة السماء".

أنا لما بحب اتسلى

غنت النجمة شيري عادل في طفولتها أغنية بعنوان "أنا لما بحب اتسلى"، والتي تهدف وتشجع الأطفال إلى القراءة وممارسة هواية مفيدة أفضل من التسلية في أي شيء آخر.

أبريق الشاى

قام الفنان سيد الملاح، بغناء أغنية بعنوان "أبريق الشاي"، والأغنية من ألحان صلاح جاهين، وتعتبر الأغنية من أشهر الأغانى المصورة والتي حصدت الكثير من الجوائز، وقام بتصوير الكليب المخرج فهمي عبد الحميد.

فى البحر سمكة

غنى الفنان إيمان البحر درويش في فترة التسعينات وابنته أغنية بعنوان "في البحر سمكة"، ووقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وكانت ضمن أغانى البومه "يا وابور".

"جدو على" و"حبيبة بابا رشا"

الفنان محمد ثروت من النجوم العاشقين للأطفال، فقد قدم عدة أغانى للأطفال أبرزها "جدو على"، و "حبيبة بابا رشا"، و "منى يا منى"، وغيرها من الأغانى المحببة لدى الأطفال.

"يا صحابى وصحباتى" و "مع أنه خشب"

الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود من أشهر النجوم الذين قدموا الكثير من الأغانى الخاصة بالأطفال، من بينها " يا صحابى وصحباتى"، و "مع أنه خشب"، و "أهلا بالعيد"، و "الننى الننى".

أغنية "توت توت"

تعد من أشهر أغانى الأطفال التى أحبها الجميع، حيث قدمها الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى دويتو مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان، والتى تم تقديمها ضمن أحداث مسلسل "لا يا ابنتى العزيزة".

"حلوة يا زوبة"

من أشهر أغانى الأطفال التى غناها الفنان الراحل محمود ياسين، وتم تقديمها ضمن أحداث مسلسل "غداً تتفتح الزهور"

"أنا الفرخة وإحنا الكتاكيت"

قدمت الفنانة صابرين، أشهر أغنياتها الخاصة للأطفال والتى حملت اسم "أنا الفرخة وإحنا الكتاكيت"، وقدمتها فى كليب برسوم كرتونية.

الشاطر عمرو

تعتبر أغنية "الشاطر عمرو" من أشهر أغنيات الأطفال التى قدمها عبد المنعم مدبولى، وتم تقديمها ضمن احداث مسلسل "أبنائى الأعزاء وشكرا".