شخصية غنائيّة مهمّة تشارك في مسلسل “الغدّار” مع شاتاي أولوسوي

ينطلق اليوم تصوير مسلسل “الغدّار” بطولة الممثل التركي، شاتاي أولوسوي، حيث أكدت مصادر قريبة من فريق العمل ان القصة مليئة جدًا بالتشويق.

العمل من انتاج شركةAy Yapım (القمر) التي نجحت في الاتفاق رسميًا مع ابنة المغني الراحل اركين كوراي للحصول على حقوق أغنيته “غدّار” لاستخدامها في المسلسل ويقول مطلعها: “أولا سلّمت عليّ ايها الغدّار، ثم حطّمتني ايها الغدّار، ستقول انتظر انتظر ايها الغدّار، تصرف اموالي كثيرًا ايها الغدّار، ليسامحك الله ايها الغدّار، غدّار، غدّار، ظالم، غدّار، خائن، غدّار”

وسيحصل أولوسوي على ٢ مليون ليرة تركية مقابل كل حلقة من مسلسل “الغدار” (القاسي) الذي سيعرض على قناة فوكس التركية.

ووقع اختيار شركة الانتاج القمر على الممثلة سمية أيدوغان لتكون شريكة شاتاي أولوسوي في العمل الذي تدور احداثه عن الثنائي ليفانت وآيدان وهما مرتبطان بعلاقة حب قوية جدًا. ليفانت سيترك حب حياته وعائلته ليلتحق بالخدمة العسكرية. في غيابه آيدان ستشارك في مسابقة للجمال. ليفانت سيجد نفسه في الجيش وسط أحداث لم يتوقعها أبدًا فيصبح رجلاً قاسيًا ويعود إلى دياره كقاتل مأجور.