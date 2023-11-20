ميرنا وليد - بيروت - في حفل خطوبة المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نارين بيوتي خطفت شقيقتها شيرين عمارة الأنظار بفستان أحمر جميل تميز بتصميمه الراقي والجميل وهو بكتف واحد ويتدلى قماش الكتف وكأنه شال.

ونشرت شيرين مجموعة من الصور من إطلالتها في الحفل، وكتبت تعليقاً:"الف مبروك لأحلى و اغلى شخصين عندي".

واحتفلت نارين بخطوبتها على رجل الاعمال رامي سمعو وذلك بعدما ايام من تقدمه لها بطريقة استثنائية حيث طلب يدها للزواج وقدم لها خاتماً ماسياً باهظ الثمن.

وأطلت نارين في السهرة التي تم تنظيمها بطريقة استثنائية بفستان نيلي اللون مطرز على منطقة الصدر ومزود بذيل طويل خلعته خلال السهرة وتحديدا خلال الرقصة الاولى.

كانت هذه تفاصيل خبر في خطوبة نارين بيوتي .. هكذا خطفت شقيقتها الأنظار بفستانها الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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