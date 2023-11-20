رانيا يوسف وشريف منير بملابس الفورمولا وان من كواليس مسلسل "بقينا اتنين"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف صورا من كواليس مسلسلها الجديد "بقينا اتنين" ظهرت فيها بملابس الفورمولا وان

وشوقت رانيا يوسف جمهورها لمسلسلها الجديد "بقينا اتنين" ونشرت صورا من الكواليس، وظهرت ترتدي ملابس الفورمولا وان والخوذة برفقة الممثل المصري شريف منير.



وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار كوميدي اجتماعي حول الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات وصدمات نفسية وتغييرات في نظام الحياة.

ويجمع مسلسل "وبقينا اتنين" عددا كبيرا من النجوم من بينهم شريف منير، ورانيا يوسف، وعمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.