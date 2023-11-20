صور لوالدة لاميتا فرنجية .. هل تضاهيها جمالاً ؟

ميرنا وليد - بيروت - تتمتع عارضة الأزياء والممثلة اللبناني لاميتا فرنجية بجمال ملفت، وقد سبق ونشرت صورا لوالدها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الى ان والدها يختار بدلاته بإتقان، وأشادت بستايله، وبكيفية اختياره إطلالاته المتعددة، عبر مجموعة من الصور التي لفتت الانظار، نظرا الى أن عدداً كبيراً من المتابعين، وخصوصا الشابات اللواتي تغزلن به وبوسامته وبأناقته، أشاروا الى انه يبدو صغيرا جدا بالسن، نظرا الى ان لاميتا شابة وأم أيضاً، ولا يبدو عليه انه جد لحفيديه.

ولكن ماذا عن والدة لاميتا فرنجية هل تضاهيها جمالاً؟ إليكم بعض الصور لها.

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