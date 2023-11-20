صدقي صخر لـ "الخليج 365": الذكاء الاصطناعي لابد تقنينه وأحداث غزة وضعتني في موقف مُحرج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان صدقي صخر، عن رأيه في الذكاء الاصطناعي وخاصة أن مسلسل «صوت وصورة» تناول الموضوع بإيجابياته وسلبياته، كما تحدث عن توقيت عرض العمل وسط الأحداث الجارية في قطاع غزة .

وأعرب صدقي صخر، خلال تصريحات صحفية لـ «بوابة الخليج 365 الإلكترونية» عن قلقه وزملائه من وقت إذاعة مسلسل «صوت وصورة» في ظل أحداث غزة، قائلًا:« في الحقيقة جميعًا واجهنا تخوف شديد من توقيت عرض المسلسل بسبب الأزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والأحداث الجارية ».

وقال «صخر» : «شعرت بالحرج من فكرة الترويج والدعاية للمسلسل، لأن أغلب أصواتنا على السوشيال ميديا كانت متجه لدعم القضية الفلسطينية وتوقعنا أن الجمهور لم يهتم بالعمل في ظل أن الاهتمام الأكبر للأحداث الجارية، ولكن الحمد لله نجاح العمل كان مفاجأة كبيرة خاصة أنه حقق صدى واسعًا بين الجمهور وردود أفعال إيجابية ».

صدقي صخر

وتحدث صدقي صخر «للوفد» عن الذكاء الاصطناعي، وخاصة أنه استخدم في المسلسل، قائلًا:« تكنولوجيا جديدة لها إيجابياتها وسلبياتها، وحاولنا من خلال "صوت وصورة" أن نصوره بشكل فني ونسلط الضوء على فوائده وأضراره ».

وأضاف « في حياتنا علينا أن نبحث عن الجانب المفيد به مع وضع قوانين تنظمه من أجل الحد من استخدامه بشكل خاطئ».

معلومات عن صدقي صخر

صدقي صخر، ممثل وعازف موسيقي، صنع جماهيرية كبيرة مع بداية دخوله الوسط الفني، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة متشوقة دائمًا لرؤية أعماله الفنية، فهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شارك فيها ولاقت نجاحًا ملحوظًا، وأبرزها:" ريفو، أنصاف مجانين، اتزان، قواعد الطلاق الـ 45، بـ 100 وش، مُنعطف خطر، زي الشمس، وليه لأ؟، وآخرها مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وأصبح حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية.

صدقي صخر

آخر أعماله

جدير بالذكر أن يعرض خلال الفترة مسلسل صوت وصورة، للفنان صدقي صخر، ويشاركه بطولته عدد كبير من النجوم، وأبرزهم: "النجمة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري عماد صفوت"، إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، إذ تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.