مسلم يطرح "أنا عربي فلسطيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح المطرب مسلم اليوم، أحدث أعماله الغنائية "أنا عربي" على موقع يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي، في قطاع غزة.

الأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا عربي، أنا الطفل اللي شيبتوه ، وسيبتوه تراب أرضه، و كل ما تقتلوه تلقوه، في غيره بيتولد برضه، أنا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا ألغام، أنا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت أحلام، في ايدي حجر لكن ثابت، ف ايدكم إنتم سلاح ونفوذ، وشايف خوفكم ف عيونكم، وأنا قدامكوا مش مهزوز، أنا عربي فلسطيني .. أنا بكل اللغات إنسان، أنا نابلس وأنا حيفا وأنا يافا وأنا بيسان، أنا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل، وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل".

مسلم، يعد أحدث نجوم الأغنية الذين قدموا أغاني لدعم ضحايا القصف الإسرائيلي، إذ طرح النجم محمد منير "يا فلسطيني ينصر دينك"، و المطرب علي الحجار، أغنية بعنوان " من فوقنا من سابع سما"، من كلمات و ألحان محمد ياسر، و توزيع وسام عبد المنعم، وقدم المطرب احمد سعد، أغنية "غصن الزيتون"، من كلمات حسام طنطاوي، و الحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وقدم أحمد شيبة "شالوم"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو رية، وطرح حميد الشاعري، من ألحانه وتوزيعه، وكلمات الشاعر عصام علي الدين،أغنية "وانت بتقول الشهادة"،