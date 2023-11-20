جميل برسوم: محمد إمام يختلف عن والده ولا يشبهه كممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان جميل برسوم، إن النجم محمد إمام يختلف عن والده للغاية ولا يشبهه في التمثيل

وتابع جميل برسوم خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2: "لو جالي مشهدين في الشهر يبقى رزق وأنا بحمد ربنا على ده وراضي عنه.. لأن اللي بيوزع الإسكريبت بيبقى في دماغه ألف واحد مش فنان معين.. لكن لما يكون الدور شبهي وقريب مني بيطلبوني، والشغل اللي بيجيني بحمد ربنا عليه واللي مش بييجي بقول عليه مش بتاعي ده نصيب حد غيري".

وأشار جميل برسوم، إلى أنه راض تماما عن الحالة التي وصل لها وسعيد بما حققه من نجاحات خلال مشواره الفني، معقباً: "ربنا مديني رزقي 24 قيرط وأنا راضي الحمد لله وكويس أني أنا بتنفس"