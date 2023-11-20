تامر حبيب لـ نجوى إبراهيم: "هذا الهراء لن يزيدك إلا قوة وصلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المؤلف والسيناريست تامر حبيب، رسالة للفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بعد رسالتها لمنتقديها ومطالبة البعض لها بالإعتزال.

وكتب حبيب، عبر حسابه على فيسبوك: "السيدة العظيمة، الأيقونة، صاحبة المشوار والتاريخ الراقي، ماما نجوى التي أبهجت طفولتي، والإعلامية والممثلة ذات المشوار الطويل و المشرف والمحطات المضيئة الكثيرة السيدة نجوى إبراهيم، و التي مازالت تعمل ما تحب رغم كل المعوقات".

وتابع: "لك كل الاحترام والتقدير والثناء يا سيدتي، ويا ريت كل من تنطبق عليه معاني كلمة (إنسان) يقتدي بك وبإصرارك على التحقق والحفاظ على القمة والتفرد.. أنا متأكد أن ما قاله عديموا الإنسانية والرحمة، المرضى كما وصفتيهم، ومرضهم أكثر خبثا وضراوة وضرر من أي مرض آخر".

واستكمل: "هذا الهراء الذي نشروه على صفحات التواصل لن يزيدك إلا قوة وصلابة وشعور بالفخر والامتنان لربنا اللي أنعم عليكي بنعمة الآدمية وحرم هؤلاء المساكين منها".

وأضاف: "الكلاب تعوي والقافلة تسير يا ماما نجوى يا حلوة وعقبال ١٨٠ سنة ما نتحرمش فيهم من صوتك وطلتك اللي مش شبه أي حد غير نجوى إبراهيم".

جاء رد نجوى إبراهيم على منتقديها في إحدى حلقاتها ببرنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي تقدمه عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، قائلة: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا".

وأضافت نجوى إبراهيم: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".