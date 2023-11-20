أمير المصري يتضامن مع القضية الفلسطينية في حفل توزيع جوائز بافتا الاسكتلندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تضامن الممثل الشاب أمير المصري مع القضية والشعب الفلسطيني وذلك خلال تواجده بحفل توزيع جوائز بافتا اسكتلندا وسط العديد من النجوم وصناع السينما حول العالم وسط حضور إعلامي ضخم.

وتم اختيار "أمير" لتقديم جائزة "أفضل ممثلة" ضمن فعاليات الحفل وفور صعوده على المسرح خرج عن صمته وعلق قائلا: "أشكركم جزيلًا على دعوتي قبل أن أبدأ أريد فقط أن أقول إن قلبي مع النساء والرجال والأطفال في غزة دعونا نأمل ونصلي لتحقيق السلام في المنطقة ووقف فوري لإطلاق النار" وحازت كلمته على اعجاب العديد من المتواجدين.

كما نشر "أمير" صورة من كواليس الحفل حيث قام بكتابة جملة "وقف فوري لإطلاق النار" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "مع قلة حيلتنا تبدو هذه الأفعال قليلة جدًا أمام ما يحدث الآن في غزة ولكن لا تتوقف عن الحديث".

وفاز أمير المصري بجائزة "بافتا البريطانية" لأول مرة عن دوره بفيلم "Limbo" عام 2021 كأفضل ممثل، كما أعلنت جوائز بافتا البريطانية في ترشيحاتها هذا العام بترشيح "أمير" لجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم "In Camera" والذي عرض مؤخرًا بالعديد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان لندن السينمائي، وسيتم إعلان الفائزين بحفل توزيع الجوائز يوم 19 فبراير 2024.

يذكر أن أمير المصري شارك مؤخرًا ببطولة فيلم الجريمة والغموض "A Haunting in Venice" وسط كوكبة من ألمع نجوم السينما العالمية على رأسهم الممثل والمخرج البريطاني، كينيث براناه، ميشيل يو، تينا فاي، كيلي رايلي.