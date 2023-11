فيلم "The Hunger Games" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي ويزيح "The Marvels"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Lions Gate" أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم المغامرات والأكشن "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" وهو إعادة إنتاج لسلسلة المغامرات الشهيرة والتي أنتج أول أجزائها عام 2012 بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس.

ونجح الفيلم في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي مزيحًا فيلم الأبطال الخارقين "The Marvel" في ثاني أسابيع عرضه، وحقق فيلم "The Hunger Games" افتتاحية بلغت 44 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون ومن المتوقع أن يحقق الفيلم المزيد من الإيرادات خلال الأيام القليلة الماضية، بينما احتل فيلم الرسوم المتحركة "Trolls Band Together" المركز الثاني بإيرادات بلغت 32 مليون دولار في أول أسبوع عرض، وجاء في المركز الثالث فيلم الأبطال الخارقين "The Marvels" بـ 10 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه بإجمالي 65 مليون دولار.

بينما جاء في المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة "Thanksgiving" بـ 10 مليون دولار بأول أسبوع عرض، واحتل المركز الخامس فيلم الغموض والإثارة "Five Nights at Freddy’s" بإجمالي إيرادات بلغت 133 مليون دولار بعد قرابة شهر من عرضه تجاريًا، وفي المركز السادس فيلم الكوميديا "The Holdovers" بإجمالي إيرادات بلغت 8.4 مليون دولار بعد شهر من العرض، بينما جاء في المركز السابع فيلم المغامرات والكوميديا "Next Goal Wins" بإيرادات بلغت 2.5 مليون دولار في أول أسبوع عرضه.

واحتل المركز الثامن فيلم الموسيقي والغناء "Taylor Swift: The Eras Tour" بإيرادات بلغت 175 مليون دولار بعد أكثر من شهر منذ عرضه تجاريًا، بينما جاء في المركز التاسع فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Priscilla" بإجمالي إيرادات بلغت 17 مليون دولار بعد 4 أسابيع من العرض، وجاء في المركز العاشر والأخير فيلم الدراما والغموض "Killers of the Flower Moon" بإجمالي إيرادات 64 مليون دولار بعد 5 أسابيع من عرضه تجاريًا.

فيلم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة سوزان كولنز، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات حول عدد من المقاطعات التي يحكمها حاكم مستبد يقوم بإشراك مواطنيها ضمن عدد من الجولات القتالية وسط العديد من التحديات والمواجهات المحتدمة ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من راتشيل زيجلر، توم بليث، فيولا ديفيس، ماكس رافايل، وتم تصوير الفيلم ما بين ألمانيا وبولندا.