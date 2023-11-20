ممثل أمريكي يطالب بقتل الفلسطينيين على "X" و إيلون ماسك يحظر المنشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الممثل والمنتج الأمريكي جيمس وودز عدد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وذلك عبر بوست نشره على حسابه الرسمي بتطبيق "X" وهو ما عرضه للحظر من قبل المدير التنفيذي للمنصة الشهيرة إيلون ماسك لمخالفته قواعد المنصة عن طريق نشر العنف والكراهية.

ونشر المنتج الأمريكي جيمس وودز صورا لمجموعة من الأشخاص المتضامنين مع القضية والشعب الفلسطيني إذ ظهروا وهم يحملون العلم الفلسطيني بين أيديهم ومن تحتهم أحد الكلاب وقاموا بوضع العلم الإسرائيلي عليه وقام أحدهم برفع قدمه على الكلب ليعلق "وودز" على الصورة قائلا: "لا لوقف إطلاق النار، لا للمساومات، لا تسامح، اقتلوهم جميعًأ"، ليقوم إيلون ماسك بحظر المنشور بعد نشره بساعات وهو ما حذر منه "إيلون" مؤخرًا بحظر جميع الحسابات على منصته التي تساعد على نشر العنف والكراهية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويعد الممثل والمنتج الأمريكي جيمس وودز هو أحد أبرز الممثلين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها فيلم الأكشن "Videodrome" عام 1983، وفيلم الرسوم المتحركة "Hercules" عام 1997، مرورًا بفيلم الإثارة "Vampires" عام 1998، وفيلم الرومانسية والدراما "The Virgin Suicides" عام 1999، ليقرر بنفس الفترة مشاركته أيضًا كمنتج منفذ لعدد من الأعمال منها فيلم الأكشن "Cop" عام 1988، والمسلسل التليفزيوني "Shark" عام 2007.

وشارك "وودز" مؤخرًا كمنتج منفذ لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" والذي حقق إيرادات فاقت كل التوقعات نظرًا لكون هذه النوعية من الأعمال لا تحقق النجاح المرجو منها سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات عالمية بلغت 949 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون في سابقة هي الأولي لهذه النوعية من أفلام الدراما والسير الذاتية وسط توقعات بترشح الفيلم للعديد من الجوائز العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات جيمس وودز كممثل كانت بالفيلم القصيرة "Once Upon a Studio" احتفالًا بمرور 100 عام على إنشاء شركة "ديزني" وقام بتقديم الأداء الصوتي لشخصية "هاديس" ضمن أحداث الفيلم الذي تم عرضه بشهر أكتوبر الماضي.