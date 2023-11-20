شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير توجه رسالة للاحتلال بالكوفية الفلسطينية: جدرانها أقدم منكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أسما شريف منير متابعيها بصور جديدة لها، ارتدت خلالها تيشرت مدون عليه "جدرانها أقدم منكم"، لدعم أهل فلسطين لما يتعرضون له من هجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت لارا حفيدة النجم شريف منير وابنة أسما شريف منير، قامت بالمشاركة في جهود ودعم وتقديم المساعدات المصرية الإنسانية لأهل غزة الذين يتعرضون للضرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعرب شريف منير وابنته أسما سعادتهما وفخرهما بما قامت به لارا من مجهود وإنساني و وطني كبير، من خلال تطوعها و مساعدتها في الهلال الأحمر المصري، وقدمت لارا فيديو لها تتحدث به باللغة الإنجليزية لكي يصل لأكبر عدد ممكن من الغرب على مواقع التواصل الاجتماعي.















