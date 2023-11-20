قناة D التركية نرحّب بعودة ابراهيم تشيليكول الى الشاشة، فهل عنت مسلسل “للموت” بنسخته التركية؟

على ما يبدو أن النجم التركي، ابراهيم تشيليكول، قد اتفق على بطولة النسخة التركية من مسلسل “للموت” الذي سيعرض في فبراير ٢٠٢٤ على قناة Kanal D .

سيجسد ابراهيم شخصية هاكان والعمل مستمر على اختيار شريكته.

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وقد رحّب الحساب الرسمي لقناة D بالممثل التركي قائلاً: “أهلاً بعودتك مجددًا ابراهيم”. دون الكشف عن تفاصيل اضافية ولكن على الارجح ان الشركة عنت مسلسل “للموت” لأن هو الوحيد الذي سينطلق تصويره في فبراير القادم.

وكان المنتج جمال سنان صاحب شركة ايغل فيلمز قد وقّع مع شركة D Media والسيد مراد يانسي رئيس مجلس ادارة Demirören TV Group، اتفاقاً سيتم بموجبه تحويل مسلسل (للموت) لنسخة تركية، بنجوم أتراك يقدمون الشخصيات، حيث سيتم تصوير العمل قريباً جداً في تركيا، وعرضه عبر Kanal D التركية بداية العام ٢٠٢٤. ليكون بذلك مسلسل (للموت) من أوائل الأعمال العربية التي تتحوّل لـFormat ويتم تجسيدها بلغة غير العربية.

وقد تم توقع الاتفاقية في مدينة كان، على هامش فعاليات MIPCOM، الذي يُعد واحداً من أضخم التجمعات الفنية والإنتاجية في العالم.

وكان مسلسل ” للموت”، الذي كتبته نادين جابر وأخرجه فيليب أسمر وانتجته شركة ايغل فيلمز، قد حقّق شهرة واسعة في السباق الرمضاني على امتداد ثلاث سنوات متتالية، تخلّله الكثير من الأحداث المشوقة بين بطلتَي العمل، ماغي بو غصن ودانييلا رحمة اللتَين جسّدتا شخصيتَي سحر وريم في سعيهما الى خداع الرجال الأثرياء والسطوة على أموالهم، الى درجة المطالبة بإنتاج جزء رابع منه لم يحسم مصيره حتى الساعة.