شمس الكويتية تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة شمس الكويتية، عدة صور جديدة، وظهرت شمس خلال الصور بإطلالة صباحية وجذابه مرتدية كاجوال بالون الرصاصي واعتمدت ميك آب ناعم يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها القصير منسدلا وراء كتفيها.

وطرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ،

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج شريف ترحيني. وتقول كلمات أغنية "يا متعلم": يا متعلم يا بتاع المدارس

اتسببت في كوارث

علمتني الأدب

افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

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