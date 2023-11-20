تحت عنوان "ماذا غير في حياتك بعد يوم 7 أكتوبر؟".. أسما شريف منير تتحدث مع الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت إبنة الممصل المصري منير شريف، أسما على الجمهور بمقطع فيديو، تحدثت من خلاله عن حرب غـ زة، ووضعته تحت عنوان: "ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟".



وقالت أسما شيرف منير: "كل حاجة اتغيرت كل حاجة، بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله. تبلغ مساحة هذا المنزل الصغير 30 مترًا مربعًا فقط، بقيت حاسة إني بقدر كل نعمة اعتدتها، كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء. بعد اللي شوفناه ده كله، الفلسـ طينين مستحيل يكونوا باعوا أرضهم أبدًا وحسيت إني لازم أكون منتمية لبلدي وأحبها وأقدرها وعمري ما تكلم عنها وحش. إيمانهم ملهم، الكارثة بتحصل وأنت بتشوف درجة إيمان عالية، أول مرة أشوف درجة إيمان بالقوة دي، فأنا تعلمت وقربت من ربنا بسبب اللي بيحصل ده".