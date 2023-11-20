شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتينسون وسوكي ووترهاوس ينتظران مولودهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المغنية العالمية سوكي ووترهاوس، صديقة الممثل العالمى روبرت باتينسون، حملها الأول من الأخير في مهرجان كورونا كابيتال في مكسيكو سيتي، حيث تمت مشاركة فيديو على TikTok، ويمكن من خلاله رؤية ووترهاوس، وهي تعلن بسعادة عن إعلان الحمل.

عند اعتلائها المسرح، خاطبت ووترهاوس الجمهور قائلة: "اعتقدت أنني سأرتدي شيئًا لامعًا اليوم لإلهائكم عن شيء آخر"، وتابعت مازحة: "لست متأكدة مما إذا كان الأمر ناجحًا".