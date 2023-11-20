شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوي يحيى ذكرى ميلاد محمود السعدنى: "حمايا اللى مشيت في ظل تاريخه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمود البزاوى، على الاحتفال بعيد ميلاد الكاتب الكبير الراحل محمود السعدنى، حيث نشر صورة تجمعهما من دولاب الذكريات، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ليحيى ذكرى ميلاد الولد الشقى.

وكتب البزاوى على الصورة التى نشرها "من أجمل الصور لي هى صورتى مع حمايا اللى اليوم ٢٠ نوفمبر ذكرى ميلاد إمام الساخرين عمنا محمود السعدنى اللى مشيت فى ظل تاريخه، صاحب سلسلة الولد الشقى أعظم ما كتب فى السيرة الذاتية فى الأدب العربى، الله يرحمك يا عم محمود".



بوست محمود البزاوي

أصدر محمود السعدنى خلال مسيرته الأدبية، مجموعة متنوعة من الكتب، من أهمها ما كتبه فى أدب السيرة الذاتية فى الأدب العربى، والتى كتبها فى سلسلة من الكتب بدأها منذ نهاية الستينيات حتى منتصف التسعينيات تحت عنوان "الولد الشقى"، والتى صدرت فى عدة أجزاء، تناولها فيها قصة طفولته وصباه فى الجيزة، وبداياته مع الصحافة.

إضافة إلى ذلك، فقد لقب بـ"الحكاء" خفيف الظل، فصدرت له مجموعة من الكتب، وهى: مسافر على الرصيف، ملاعيب الولد الشقى، السعلوكى فى بلاد الإفريكى.. رحلات إلى أفريقيا، الموكوس في بلد الفلوس.. رحلة إلى لندن، وداعاً للطواجن.. مجموعة مقالات ساخرة، رحلات ابن عطوطة.. رحلات متنوعة، أمريكا يا ويكا.. رحلة إلى أمريكا، مصر من تاني.. مجموعة مقالات عن تاريخ مصر، مسرحية "عزبة بنايوتي"، رواية قهوة كتكوت، وغيرها.