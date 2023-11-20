أحمد العوضي يكشف موعد عرض فيلمه الجديد " الاسكندراني "

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد العوضي عن موعد طرح فيلمه الجديد " الاسكندراني" في دور العرض السينمائي والذي يقوم ببطولته.

ونشر أحمد العوضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، صورة له من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلا: " بكر الاسكندراني ، قريبا بالسينمات "

وتحدث العوضي في برنامج تلفزيوني عن منافسته مع زوجته في السينما، فقال: "إذا عرض فيلماً لي بمفردي أمام فيلم لياسمين في دور العرض، ستحقق ياسمين إيرادات أعلى مني بـ 40 مرة، وسأكون سعيداً بذلك، وأرغب أن تحصد إيرادات أعلى من أي فنان آخر، وهي قادرة على ذلك، فهي نجمة كبيرة".

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