أنباء عن تعدد علاقات ويل سميث وعن أنه مثلي الجنس .. هكذا ردت زوجته جادا !

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة جادا بينكيت سميث زوجة النجم العالمي ويل سميث عن الشائعات المنتشرة حول تعدد علاقاتها وعلاقات زوجها مشيرة أنها ستتخذ إجراءًا قانونيًا ضد من ينشر تلك الأكاذيب.



وقال "براذر بلال" أحد مساعدي ويل سميث السابقين، أنه ضبط الممثل على الفراش مع ممثل آخر وهو دواين مارتن، الذي ظهر معه في فيلم The Fresh Prince of Bel Air، ما أدى إلى شائعات أن ويل مثلي الجنس.

وردت جادا في لقاء حديث : "هذا أمر سخيف وسنتخذ إجراءًا قانونيًا ضده. هناك فرق بين أن يكون لديك رأيًا سلبيًا وأن تقوم بإدعاءات شهوانية وخبيثة

وكشفت جادا أن هناك أزمة بين زوجها ومساعده السابق، إذ صرحت "الأمر مبني على أن هذا الشخص ينتظر تعويضًا من ويل سميث بسبب مساهمته في كتابه، وحاول ويل أن يطيه جزءًا ولكنه رفضه، فهذا هو الموقف الأصلي".

وتابعت جادا أن ويل سميث سخر معها على الاتهامات بسبب سخافتها .

