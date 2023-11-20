ميرنا وليد - بيروت - نشرت والده الفنانة المصرية هنا الزاهد صورة لابنتها وكتبت والدتها شيرين المنزلاوي :" أطيب وأحن مخلوقة في الدنيا ، ربنا يكرمك على قد جمال قلبك".

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.

وكتبت :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير"

وكانت هنا الزاهد قد تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق، عن فترة شهر العسل مع أحمد فهمي والصعوبات التي واجهتها وقالت :"أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني حاجة أربعين كيلوغرام، مرارتي اتفقعت كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".

وأضافت: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب ووجهي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كلها قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، كنا في سنغافورة لحد ما تبقى كويسة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لوالدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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