بسبب تهربها الضريبي.. صفقة تنقذ "شاكيرا" من الحبس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اتفقت النجمة الكولومبية شاكيرا على صفقة بشأن تهربها الضريبي لسنوات وذلك قبل ساعات من محاكمتها التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين وتفادت بها احتمالية الزج بها في السجن.

وقامت السلطات الإسبانية باتهام المطربة الشهيرة بتهربها من دفع الملايين من الضرائب المستحقة ما بين الأعوام 2012 و2014 وعن قيامها بإنكار تهربها من دفع الضرائب لأكثر من مرة وكان من المفترض أن تقوم بدفع مبلغ يقدر بـ 14.5 مليون يورو لتنجح شاكيرا الخروج من هذا الموقف الذي لا تحسد عليه بإبرام صفقة تسوية ودفع مبلغ يقدر بـ 7.6 مليون دولار وذلك وفقًا لموقع "NBC News".

وتحدثت "شاكيرا" في بيان رسمي أوضحت خلاله تفاصيل ما حدث قائلة: "عندما كنت على وشك الدفاع عن نفسي بمحاكمة اليوم والتي أكد لي المحامي الخاص بي عن ثقته في برائتي، اتخذت قرارًا بحل هذه المشكلة من أجل مصلحة أولادي ولا أريدهم أن يروا والدتهم في هذا الموقف المؤسف، وأنا بحاجة الآن إلى أن أنسي ما حدث خلال السنوات الماضية والتركيز على ما أحبه وهم أطفالي ومسيرتي الفنية إلى جانب جولتي الغنائية لألبومي الجديد و متحمسة لها للغاية".

واستكملت: "أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي اليوم الفوز هو استعادة وقتي لأطفالي ومسيرتي المهنية، وانه خلال مسيرتي الغنائية دائمًا ما كنت حريصة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأن أكون مثال يحتذى به للاخرين، وان السلطات الإسبانية لاحقتني كما تلاحق معظم الرياضيين المحترفين والأشخاص المرموقين والذين يقومون بهدر طاقتهم ووقتهم لسنوات في كل مرة".

يذكر أن شاكيرا فازت مؤخرًا بـ 3جوائز بحفل توزيع جوائز جرامي النسخة اللاتينية وهم "أفضل أغنية، أفضل أغنية بوب، أفضل أداء" وقامت بأهدائها لابنيها.