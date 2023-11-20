صفية العمري تكشف علاقتها بالفنانة حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة صفية العمري ضيفة على برنامج "Arabwood" وتطرقت خلاله إلى العديد من الموضوعات منها تصاعد الأحداث في قطاع غزة إلى جانب علاقتها بالفنانين داخل الوسط الفني إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها المهنية والشخصية.

وعن علاقتها بالفنانة حورية فرغلي قالت: "حورية حبيبتي أنا بحبها جدًا وتأثرت جدًا بحالتها وكنت دايمًا بسأل عليها وبتربطني بيها علاقة إنسانية جدًا جدًا وصداقة حلوة أوي ومش هي وبس أنا بحس أن أي إنسان في أزمة لازم أكون متواجدة في هذا الظرف الإنساني مش بالضرورة حتي يكون فنان، وأنا إنسان والإنسانية موجودة ولازم نتشارك مع الناس وفي النهاية لا يدوم إلا وجه ربنا سبحانه وتعالي".

كما علقت "العمري" على عمل عدد من الفنانين مؤخرًا وسط تصاعد الأزمة السياسية في غزة قائلة: " بالنسبة لرأيي في الفنانين اللي بينزلوا يشتغلوا محدش عارف ظروفهم يا جماعة احنا قلبنا وعواطفنا مع القضية ومع الناس اللي بتتعرض للظلم والتدمير ده لكن في تدمير آخر في الحياة ان انسان محتاج شغل يعني يرفض الشغل عشان مسؤوليات وعنده وعنده ولازم نقدر برضه الإنسان والفنان اللي بيشتغل منظلموش".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة صفية العمري كانت بالفيلم القصير "كان لك معايا" عام 2020 .