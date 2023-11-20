صفية العمري تعلق على عمل الفنانين وسط تصاعد الأحداث في غزة: "محدش عارف ظروفهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عبرت الفنانة الكبيرة صفية العمري عن حزنها مما يحدث من مواصلة تصاعد الأحداث في غزة وقصف الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني ما بين أطفال وشيوخ ونساء وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي لا محدود.

ونشر موقع "Arabwood" مقطع فيديو من استضافة الفنانة صفية العمري عبر صفحة الموقع الرسمية على "انستجرام" وخرجت خلاله عن صمتها مما يحدث من أحداث مؤسفة في غزة قائلة: "أنا موجوعة جدًا جدًا من اللي بيحصل في فلسطين، موجوعة على الأطفال والأمهات موجوعة على اللي بيحصل".

أما عن رأيها بعمل الفنانين مؤخرًا وسط تصاعد الأحداث قائلة: "بالنسبة لرأيي في الفنانين اللي بينزلوا يشتغلوا محدش عارف ظروفهم يا جماعة احنا قلبنا وعواطفنا مع القضية ومع الناس اللي بتتعرض للظلم والتدمير ده لكن في تدمير آخر في الحياة إنسان محتاج شغل يعني يرفض الشغل عشان مسؤوليات وعنده ولازم نقدر برضه الإنسان والفنان اللي بيشتغل منظلموش".

وحرص عدد كبير من النجوم على دعم الفنانين الذين يشاركون بأعمال فنية في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وذلك بعد مهاجمة وانتقاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذه المشاركات وأنه من الأفضل الاعتذار في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة من قبل الكيان الصهيوني وكان أبرز هؤلاء الفنانين بيومي فؤاد حيث عقب انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" أدلي بتصريحات أثارت لغطًا كبيرًا بسبب مشاركته بموسم الرياض وسط تصاعد الأحداث في غزة، أبرزهم الفنان محمد رمضان.

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة صفية العمري كانت ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والذي أقيم بشهر سبتمبر الماضي وسط حضور العديد من أبرز النجوم وصناع السينما من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.