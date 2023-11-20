بعد وفاته.. الظهور الأخير لـ "مصطفى درويش" على بوستر فيلم "شماريخ"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ" والمقرر عرضه تجاريًا خلال شهر ديسمبر المقبل بنشر عدد من البوسترات المنفردة لأبطال الفيلم، و من المقرر عرضه عالميًا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لأول مرة مطلع شهر ديسمبر على أن يتم بدء عرضه تجاريًا يوم 7 من نفس الشهر.

وتصدر عدد من أبطال فيلم "شماريخ" بوسترات منفردة للفيلم ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه وكان أبرزها الظهور الاخير للممثل الراحل مصطفى درويش والذي يعد آخر أعماله السينمائية قبل رحيله المفاجئ بشهر مايو الماضي اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، إلى جانب تصدر الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، الفنان ادم الشرقاوي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة والوجوه الجديدة وعلقت الصفحة على البوسترات قائلة: "فيلم شماريخ بجميع دور العرض يوم 7 ديسمبر في مصر وجميع الدول العربية".

تدور أحداث فيلم "شماريخ" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

يذكر أن آخر مشاركات عمرو سلامة السينمائية كانت بفيلم "بره المنهج" بطولة الفنان ماجد الكدواني والذي عرض عام 2021.