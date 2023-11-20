أميرة أديب ترقص مع والدها وتكشف عن تبرع المعازيم لغزة في زفاف نجل عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب مقطع فيديو من كواليس حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو أديب "خالد" والذي أقيم في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتضمن مقطع الفيديو رقصة رومانسية جمعت "أميرة" بوالدها المخرج عادل أديب وظهرا في قمة اندماجهما وسط سعادة غامرة بزواج "خالد" نجل عمرو أديب وعلقت قائلة: "معاييري أصبحت مرتفعة للغاية بسببه، إلى كل الآباء صاحبوا بناتكم وأجعلوا الأمر سهلا ليتحدثن معكم بشأن كل شيء حتى الأشياء التي تبدو غير مريحة، لن تشعروا بالقلق إذا قمتم باحتضانهن وأن تكونوا سندهن ومعاملتها بشكل لطيف".

وقامت بتهنئة نجل عمرو أديب بحفل زفافه قائلة: "مبروك لخالد وزوجته على زفافهما الجميل وبدلًا من أن يستلموا هدايا الزفاف طلبوا من الحضور التبرع لصالح الجمعيات الخيرية التي ستقوم بإعادة إعمار المدارس في فلسطين لأننا لن ننسى أبدًا، انشروا وتحدثوا مع كل المسؤولين عن ما يحدث".

وتحرص "أميرة أديب" على التفاعل مع متابعيها بنشر صور ومقاطع فيديوهات من حياتها اليومية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت بأحد مقاطع الفيديو مؤخرًا وهي تشارك بأحد الأعمال الخيرية منها إطعام عدد من الكلاب المشردة.

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج الكبير عادل أديب، شاركت في بطولة أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية، بينها: مسلسل نقل عام مع النجم الكبير محمود حميدة، ومسلسل مين قال؟ بطولة النجم جمال سليمان والممثل الشاب أحمد داش.