إيمي سمير غانم وحسن الرداد يكشفان كواليس مشاركتهما مسرحية "التلفزيون" ضمن "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل العرض المسرحي "التلفزيون" والمقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" مساء اليوم 20 نوفمبر برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهر "الرداد" بكواليس المسرحية في الرياض وحل ضيفًا على برنامج "ET بالعربي" والذي كشف خلاله عن كواليس واستعدادته للعرض المسرحي والذي سيشاركه البطولة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم إلى جانب عدد من نجوم المسرح منهم سليمان عيد، محمود حافظ، محمد ثروت، أوس أوس، بدرية طلبة.

وعن عودة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم للساحة الفنية بعد غياب سنتين قال: "مرت بظروف صعبة جدًا مكنتش قادرة تمثل حاجة ان شاء الله لما ترجع نعمل مفاجأة تليق بالجمهور وبرجوعها، والمسرحية فكرتها حلوة وزنيت على إيمي لحد ما اقنعتها ومبسوط جدًا اني بشتغل مع إيمي بغض النظر عن إنها مراتي فهي فنانة موهوبة جدًا كوميدية كبيرة وجمهورها كبير جدًا في الوطن العربي وأنا كفنان لما بشتغل مع فنانة بحجمها وبحجم نجوميتها أكيد أنا بعلى وبزيد وفي بينا كيميا كبيرة".

كما كان لكاميرا "عرب وود" لقاء مع الفنانة إيمي سمير غانم وعلقت على عودتها قائلة: "بقالي 5 سنين مشتغلتش عارف لما يبقى في حد بيشوف نفسه لسه هيعرف يشتغل ولسه بحاول أرجع للشغل تانى وان شاء الله تبقى بداية كويسة وتجربة المسرحية بالنسبة لي جديدة وبالنسبة المسرح كله جديد".

وروج "تركي آل الشيخ" للعرض المسرحي ونشر بوستر المسرحية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: "مسرحية التلفزيون، مسرحية فكاهية يقدمها أشهر نجوم الكوميديا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض ابتداءً من 20 نوفمبر".

يذكر أن آخر عمل فني جمع بين الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم كان بمسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018.