شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسيات غنائية للقومية بالأوبرا.. الخميس 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎مختارات من الأعمال الرومانسية تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الخميس 23 نوفمبر على المسرح الكبير منها: "والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسى، مضناك، هان الود، يامة القمر على الباب، أمل حياتى، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح.. أداء منار سمير، سامح منير، آيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت".



المايسترو مصطفى حلمى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.