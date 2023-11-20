شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أنجلينا وبراد بيت يهاجم الأخير: حياتنا جحيم بسببك والعالم سيعلم حقيقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن نجل براد بيت وأنجلينا جولى بالتبني هجومًا عنيفًا على براد بيت من خلال حسابه على السوشيال ميديا وفقًا لما ذكره تقرير منشور على موقع الديلى ميل أكدوا فيه أن ابنهما البالغ من العمر 19 عاما والذى كان يتردد على أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع بيت ثبت أنه لا يفضل العيش معه على الإطلاق، وكل ما قيل حول علاقتهما المميزة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تمامًا.



براد بيت وانجلينا

باكس قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله : "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.

ذلك يأتى بعد تطور علاقة براد بيت مع إينيس دى رامون والتى دخلت فى منحنى جدى، حيث أكد تقرير نشر على موقع foxnews أن بيت يدخل فى علاقة جدية لأول مرة منذ انفصاله عن أنجلينا جولى مع إينيس، التى تصغره بـ27 عاماً، وكان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 فى أوروبا.



البوست الذى يعود لنجل براد بيت وانجلينا