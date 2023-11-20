شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 2 من مسلسل "زينهم".. أجواء مرعبة في المشرحة وجثث تتحرك من مكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل "زينهم" الذي يعرض على قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، أجواء مرعبة بالنسبة لكريم قاسم "دكتور جيمي" حيث يتفاجأ بتحرك الجثث من مكانها، فيما ينده عليه شخص من داخل المشرحة، فيما قام جيمي بالذهاب لحبيبته داخل غرفة عمليات الولادة ليقدم لها هدية عيد ميلادها أثناء قيامها بتوليد سيدة.

فيما شهدت الأحداث قيام سلمي أبو ضيف "جميلة" بالذهاب للمشرحة والتحدث مع دكتور "زينهم" أحمد داود حول مقتل صديقتها "نانسي" والتي أكدت له أن زوجها بريء.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت برومو تشويقي، حيث جسد أحمد داود خلال الإعلان الدعائي شخصية طبيب شرعي يخفي عمله عن عائلته، ويعيش مغامرات مع جثث الموتى، وزملائه في المشرحة.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.