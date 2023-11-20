أحمد داود يقتحم مسرح الجريمة لحل لغز الجثة فى مسلسل "زينهم"

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل أحمد داود "زينهم" الذي يعمل كطبيب شرعي ويواصل حل لغز الجثة، حتى ظهرت جميلة "سلمى أبوضيف" صديقة القتيلة بمعلومات حول جريمة قتل صديقتها، وأرغمت زينهم على الذهاب معها إلى مسرح الجريمة متسلقًا المواسير بعد أن هددته جميلة "سلمى أبو ضيف" بكشف سر عمله في الطب الشرعي أمام والدته إذا لم يذهب معها.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت برومو تشويقي، حيث جسد أحمد داود خلال الإعلان الدعائي شخصية طبيب شرعي يخفي عمله عن عائلته، ويعيش مغامرات مع جثث الموتى، وزملائه في المشرحة.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.