شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 صور فى قصة حب Adele وريتش بول بعد تأكيد خبر زواجهما سرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المغنية أديل خبر زواجها من ريتش بول، وذلك بعد فترة من التكهنات حول الثنائى وإشارات لزواج سري حصل بينهما بعيدًا عن أعين الجميع، وهو ما أشارت إليه أديل خلال حضورها عرض "آلان كار" الكوميدي في لوس أنجلوس، وكانت جالسة بين الحضور، فسأل آلان من منكم تزوج حديثا؟ .. لترد أديل بصوت مرتفع "أنا".



اديل مع ريتش بول

صحيفة ميرور والديلى ميل وغيرها من المواقع الأجنبية أخذت تصريح أديل ونشرته على مواقعها لتؤكد خبر الزواج الذى سبق وانتشر في سبتمبر من العام الجارى، حينما صرحت أديل في حفلاً لها ردًا على معجب يطلب الزواج منها أنها متزوجة بالفعل وحبيبها موجود بين الحضور في إشارة لـ ريتش بول الذى نستعرض صورًا لهما معًا خلال التقرير التالى.



Adele وزوجها

وكانت المغنية العالمية أديل Adele كشفت فى أكتوبر الماضى عن أن جولتها الغنائية الناجحة بعنوان "Weekends with Adele" والتي أقميت بالكولوسيوم في سيزار بالاس، سيتم تمديدها حتى عام 2024، وكان من المقرر أن تنتهي المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية من جولتها في نوفمبر المقبل، لكنها قررت التألق على المسرح والاستمرار في تقديم 32 حفلة إضافية، حسبما نشر موقع geo.tv.



اديل وريتش بول

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأخيرة من إقامة "Weekends With Adele" في منتصف يناير 2024 وستؤدي أديل، المعروفة بصوتها القوي، حفلها في مسرح لاس فيجاس الشهير كل ليلة جمعة وسبت من 19 يناير حتى نهاية الجولة، ثم تحظي بتوقف قصير فى أبريل، لتعود مرة أخري في 17 مايو، ومن المقرر أن تقام الحفلة النهائية في 15 يونيو.



اديل وريتش بول 2



اديل وريتش بول 3



اديل وريتش بول