حسن شاكوش يستأنف طرح أغانيه ويعتذر: "غصب عني ملتزم بعقود"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن استئناف طرح عدد من أغانيه بعد التوقف مؤخرًا دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني وذلك عبر مقطع فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق على استئناف طرح أغانيه قائلا: "الفترة اللي فاتت كنت موقف شغل أزيد من شهرين ونص وكنت منزل شغل وعندي تصوير حاجات كتيرة، ولما حصل موضوع فلسطين قلنا ميصحش إخواتنا في فلسطين يموتوا واحنا ننزل أغاني ولقينا الموضوع طول للأسوأ".

مضيفًأ: "النهاردة نزلت أجزاء من أغنية صحاب ملاعين توزيع أخويا وحبيبي إسلام ساسو كلمات حسام وانتظروا أغنية هتعجبكم جدًا زي وداع يا دنيا وداع وشمس المجرة".

وانهي تعليقه قائلا: "في شغل كتير جدًا أنا سجلت عند إسلام ساسو وغيره 35 أو 40 أغنية وإخواتنا في فلسطين الحزن في القلب وقلبنا معاهم، والواحد عمل على قد ما يقدر، وغصب عني أنا ملتزم بعقود وشغل".

وكان من ضمن الفنانين الذين أعلنوا استئناف أعمالهم الفنية مؤخرًا كان الفنان محمد رمضان الذي كشف عن عدم إمكانية توقفه عن العمل وإحياء الحفلات الغنائية نظرًا لتعاقده على العديد منها ولكنه أعلن التبرع بأرباح العديد منها لصالح الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حسن شاكوش أعلن مؤخرًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني وإيقاف نشاطاته الفنية وشارك بالعديد من حملات التبرع والإغاثة كما طالب متابعيه بالتبرع لصالح الشعب والقضية الفلسطينية.