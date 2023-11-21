من 84 دولة.. إليكم الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2023 – جنسيتها مفاجأة!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - فازت شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا، بلقب ملكة جمال الكون 2023 في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

وتلقت بالاسيوس (23 عامًا) التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية أربوني جابرييل.

ملكة جمال الكون 2023

وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراجوا بهذه المسابقة.

الوصيفة الأولى تايلاندية

فيما حصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.

وقد فازت بالاسيوس التي قالت: إن التواضع والامتنان من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.

وخلال إجابتها عن السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من “العمل في أي مجال”.

وقالت: “لا حدود للنساء”.

ومن بين ملكات جمال العرب شاركت كل من ملكة جمال مصر، البحرين، ولبنان في هذا الحدث الجمالي العالمي.

السير على خشبة مسرح

وقامت جميع المشاركات بالسير على خشبة مسرح في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية التي تم تجديدها حديثًا في العاصمة سان سلفادور.

وقد أعلن منظمو الاحتفال الذي حضره رئيس السلفادور نجيب بوكيلة أن النسخة المقبلة ستقام في المكسيك.

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