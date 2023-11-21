بـ استايل ذكوري.. اسما شريف منير تُثير الجدل بحلق فى الحواجب ولون شعر غير مألوف – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة من أحدث ظهور لها وذلك عبر خاصية الاستوري.

لوك جديد لأسما شريف منير

ظهرت أسما بلوك مختلف فظهرت بشعر من اللون البني الغامق، وبذلك يكون أن تغيير واضح لملامحها بعد قرار حلاقةشعرها.

أسما شريف منير تحلق شعرها

يُذكر أن أسما أثارت جدل كبير علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد نشر فيديو لها وهي تحلق شعرها تماما.

كشفت أسما السبب قائلة “شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغده و تأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة وتفاؤل”.

أضافت “رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدري، عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هيطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة”.

ورغم الانتقادات الكبيرة التي واجهتها أسما عبر السوشيال ميديا، لكن والدها الفنان شريف منير وابنتها لارا السكري دعموها وأكدوا على حريتها.

أسما شريف منير تقتحم عالم التمثيل

وكانت أسما شريف منير كشفت في تصريحات محلية نيتها اقتحام مجال التمثيل خلال الفترة القادمة بعد الشهر الكبيرة التي حققتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: بدأت في تلقي ورشة تمثيل مع مدرب التمثيل أحمد تمام والكوتش عمرو جمال ، وهذا سبب ابتعادي عن السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة ، لقد كنت مترددة تجاه هذه الخطوة لخوفي منها ، ولكنني قررت أن أخوضها بعد التدريب والتعلم بشكل جيد دون تسرع.

آخر أعمال شريف منير

يذكر أن عرض مؤخرًا للفنان شريف منير مسلسل إيجار قديم شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومنهم شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت .

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »