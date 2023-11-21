هدى الإتربي في الجيم ومنى فاروق أمام البحر.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

ظهرت الفنانة زينة، بإطلالة كاجوال وهي جالسة على "سلم"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لسه في الأيام أمل.. والأمل بس في ربنا".

ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة سيلفي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل صالة الجيم مرتدية ملابس رياضية.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير، بإطلالة غريبة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية جاكت مكتوب عليه "جدرانها أقدم منكم" في إشارة منها لما يحدث في فلسطين.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، داخل المطبخ ممسكة طبق "جاتوه"، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

منى فاروق

الممثلة الشابة منى فاروق، ظهرت أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في دهب.

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، داخل احدى العيادات، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، أحدث ظهور لها بصحبة شقيقتها "جنا"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرا الاثنين بإطلالة جريئة.

درة

كشفت الفنانة درة، عن إطلالة هادئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أنيقة.

شمس الكويتية

ظهرت الفنانة شمس الكويتية، وهي أمام الطعام الذي كان عبارة عن فول وطعمية، عبر حسابها على إنستجرام، في أحدث ظهور لها.