شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Game Of Thrones يدعم ضحايا غزة ويندد باستهداف المستشفيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم الإيرلندي ليام كونينجهام، صاحب شخصية "سير دافوس"، في مسلسل الفنتازي الشهير Game Of Thrones، دعم القضية الفلسطينية والتنديد بما يفعله الكيان الصهيوني من قصف مستمر للمدنين وللمستشفيات في قطاع غزة.

ونشر النجم الإيرلندي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر منذ قليل، يظهر من خلاله شاب فلسطيني يحمل شقيقته التي استشهدت من قصف الاحتلال الإسرائيلي ويبحث عن مستشفي او اى مكان أمن للعناية بها.

قال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، الاثنين، إن حرب الاحتلال الإسرائيلى، المستمرة على القطاع لليوم الخامس والأربعين خلفت حتى الآن أكثر من (13,300) شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدنى، وكذلك (60) صحفيًا.



وأضاف المكتب - فى مؤتمر صحفى - أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بلغ أكثر من (1,340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة فى الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4,400) طفلٍ وامرأة.



واستدرك "زاد عدد الإصابات عن (31,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".