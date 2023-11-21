شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل International Emmy Awards.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز ، International Emmy Awards في نيويورك في استقبال النجوم المرشحين حيث حضرت بافي سانت ماري فريق عمل Heartbreak High والممثل الألماني أوليفر ماسوتشي وأخرين وذلك لحضور الحفل.

وتشهد ترشيحات جوائز International Emmy Awards، منافسة المقابلة الوثائقية Hôtel du temps والتي تظهر فيها النجمة الراحلة داليدا، حيث قام المنتج والمقدم الفرنسي تييري أرديسون، باستضافة داليدا من خلال الذكاء الاصطناعي بتقنية deepfake في حلقة وثائقية، حيث تم وضع شكل داليدا على جسد الممثلة جولي شوفالييه، وصوت تم خلقه بالذكاء الاصطناعي أيضًا مستخدمين بصمة صوت الراحلة داليدا، وهي الحلقات التي عرضت على التليفزيون الفرنسي وتنافس في فئة Non-Scripted Entertainment.