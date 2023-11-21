شكرا لقرائتكم خبر عن صناع Rilakkuma's Theme Park Adventure يحملون الدمى بحفل الإيمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز ، International Emmy Awards في نيويورك ظهور صناع Rilakkuma's Theme Park Adventure وهم يحملون الدمى، فيما ظهر صناع Gudetama: An Eggcellent Adventure الياباني وهم يحملون دمى الكتاكيت أيضا.

وتشهد ترشيحات جوائز International Emmy Awards، منافسة المقابلة الوثائقية Hôtel du temps والتي تظهر فيها النجمة الراحلة داليدا، حيث قام المنتج والمقدم الفرنسي تييري أرديسون، باستضافة داليدا من خلال الذكاء الاصطناعي بتقنية deepfake في حلقة وثائقية، حيث تم وضع شكل داليدا على جسد الممثلة جولي شوفالييه، وصوت تم خلقه بالذكاء الاصطناعي أيضًا مستخدمين بصمة صوت الراحلة داليدا، وهي الحلقات التي عرضت على التليفزيون الفرنسي وتنافس في فئة Non-Scripted Entertainment.