شكرا لقرائتكم خبر عن السنفور المفكر على السجادة الحمراء لحفل International Emmy Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز ، International Emmy Awards في نيويورك ظهور الدمية الشهيرة السنفور المفكر، فيما حضر عدد من النجوم المرشحين حيث حضرت بافي سانت ماري فريق عمل Heartbreak High والممثل الألماني أوليفر ماسوتشي وأخرين وذلك لحضور الحفل.



سنفور المفكر

وتشهد ترشيحات جوائز International Emmy Awards، منافسة المقابلة الوثائقية Hôtel du temps والتي تظهر فيها النجمة الراحلة داليدا، حيث قام المنتج والمقدم الفرنسي تييري أرديسون، باستضافة داليدا من خلال الذكاء الاصطناعي بتقنية deepfake في حلقة وثائقية، حيث تم وضع شكل داليدا على جسد الممثلة جولي شوفالييه، وصوت تم خلقه بالذكاء الاصطناعي أيضًا مستخدمين بصمة صوت الراحلة داليدا، وهي الحلقات التي عرضت على التليفزيون الفرنسي وتنافس في فئة Non-Scripted Entertainment.