شكرا لقرائتكم خبر عن جارة القمر فيروز.. عشاق ومحبو الفنانة الكبيرة يحتفلون بذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عشاق ومحبو الفنانة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها، وسط أوقات عصيبة، خاصة وسط ما يحدث في غزة وهو ما دفع ابنتها ريما الرحباني للاحتفال بها من خلال فيديو نادر من عام 1981، لكواليس أغنية "في ظلام الليل" وكتبت "مِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَفلسطين غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ".

فيروز بدأت مسيرتها الفنية فى نهاية الأربعينيات حينما اكتشفها المؤلف الموسيقى محمد فيلفل حينما كان يبحث عن أصوات جديدة لضمها إلى الإذاعة اللبنانية، ومع اكتشافه لموهبتها وصوتها الشجى ضمها إلى الكونسرفتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء، فأعجب المدير الموسيقى للإذاعة حينذاك حليم الرومى بصوتها فاقترح عليها اسمها الفنى فيروز.

وفى الإذاعة تعرفت فيروز على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".

وخلال مسيرتها الفنية غنت لكبار الشعراء أمثال جبران خليل جبران والأخطل الصغير وسعيد عقل الذي لقبها بـ"سفيرة لبنان إلى النجوم."

وفى منتصف الخمسينيات تزوجت فيروز من عاصى الرحبانى وأنجبا أربعة أولاد، هم: زياد، وليال التى توفيت عام 1987 بعد سنة من وفاة والدها، وهلى وريما.